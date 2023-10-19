استشهاد قائد قوى الأمن الوطني في قطاع غزة جراء غارة إسرائيلية (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد اللواء جهاد محيسن، قائد قوى الأمن الوطني في قطاع غزة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي الشهيد في بيان، قائلا “نزف قائدًا حكوميا عمل في العديد من مواقع العمل بوزارة الداخلية، فكان مثالا للإخلاص والتفاني في العمل وخدمة أبناء شعبنا”.

وأضاف البيان “إن ارتقاء الشهيد اللواء محيسن عبر استهداف منزل بقصف طائرات الاحتلال بشكل مباشر، ليرتقي إلى العلا وعدد من أفراد أسرته، هو جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال دون أدنى اعتبار لحياة المدنيين على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا”.

واشتكى الأهالي من انعدام الأدوات اللازمة لإنقاذ المصابين وانتشالهم من تحت الأنقاض، مؤكدين أنهم يعملون بأيديهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد الأهالي أن الاحتلال دمر بغارة واحدة ما يزيد على 12 بناية، كل بناية يقطنها 50 شخصا على الأقل، وقال أحد شهود العيان “من استشهد في القصف كانوا في الأصل نازحين، يعني شردوا من الموت والموت لحقهم”.

وأشار مراسل الجزيرة إلى وجود ما يقرب من 20 عالقا تحت الأنقاض بين نساء وأطفال، لافتا إلى عجز طواقم الدفاع المدني عن القيام بعملها في ظل شح الموارد ونقص المعدات.