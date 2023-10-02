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حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. ألسنة لهب ضخمة تلتهم المبنى وإصابات بحروق واختناق (فيديو)

تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، والسلطات تعلن السيطرة عليه

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2/10/2023-|آخر تحديث: 2/10/202303:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب 38 شخصًا جراء حريق ضخم التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية شمال شرقي مصر، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنه تم نقل 26 مصابا إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية -24 منهم مصابون باختناق واثنان بحروق- كما أفادت برفع حالة الاستعداد بمستشفيات المحافظة والدفع بـ50 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

تفحّم المبنى بالكامل

وأعلنت النيابة العامة في بيان أن معاينتها أسفرت عن تفحّم كامل مبني مديرية الأمن مع تصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العليا، وأوضح بيان النيابة أنها استمعت إلى أقوال 33 من المصابين في الحريق، وأن التحقيق مستمر لمعرفة أسبابه.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره بعد، في مقر مديرية الأمن قبل الفجر، وأظهرت صور نشرت على مواقع الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات المبنى.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن سقوط قتلى جراء الحريق، علمًا بأن عناصر من قوات الأمن يداومون عادة في هذا المبنى في كل ساعات الليل والنهار.

وقال بيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، إن قوات الحماية المدنية قامت بجهودها لإطفاء الحريق، وتمت السيطرة عليه وإخماد النيران، وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى توجّه طائرتين عسكريتين إلى مكان الحريق.

نحو 50 ألف حريق سنويا

والحرائق التي غالبًا ما تنجم من تماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي يقطنها 105 ملايين نسمة، وتعاني البنى التحتية فيها من التهالك وضعف الصيانة.

فقد أدى حريق عرضي في أغسطس/آب 2022، إلى مقتل 41 شخصًا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة.

وفي مارس/آذار 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة. وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين في مقتل 14 شخصًا.

الحريق أتى على مبنى مديرية الأمن كله(رويترز)

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي فقد بلغ عدد حوادث الحريق في مصر 49 ألفًا و341 حادثة عام 2022.

وجاءت الحرائق العارضة في المرتبة الأولى من حوادث الحريق بعدد 11 ألفا و470 حادثة بنسبة 23.2%، تلتها الحرائق الواقعة بسبب الإهمال بعدد 5 آلاف و562 حادثة بنسبة 11.3%.

وبحسب الجهاز كانت أهم الأسباب الرئيسية للحرائق هي أعقاب السجائر وأعواد الكبريت والمواد المشتعلة، بنسبة 29.3%، والتماس الكهربائي بنسبة 19.1%.

وبلغ عدد المتوفين من ضحايا حوادث الحرائق 203 خلال 2022، وعدد المصابين 855.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات