تقارير: دخول 14 شاحنة مساعدات جديدة عبر معبر رفح لقطاع غزة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأحد، صورًا لنحو 14 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، وهي تدخل ‎معبر رفح من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني.

وقالت وسائل الإعلام إن حمولة هذه الشاحنات تمثل الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة.

ودخلت يوم السبت أول دفعة من مساعدات الإغاثة إلى القطاع على متن 20 شاحنة، تحمل غالبيتها أدوية وأغذية.

ومع بدء توزيع هذه الإمدادات حذّر مسؤولو الإغاثة في غزة من وقوع كارثة إنسانية في ظل نفاد إمدادات الأغذية والمياه والوقود.





وعلّق مساعد وزير الخارجية المصري سابقًا، السفير فوزي العشماوي، على دخول هذه الشاحنات قائلًا، إن التقديرات الفلسطينية للاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب كافة في غزة تصل إلى نحو 500 شاحنة يوميًا.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن مجموع الشاحنات التي دخلت حتى الآن وهي 34 شاحنة لا تكفي. مضيفًا أنه حتى 100 شاحنة لن تفي بالحاجيات الأساسية لسكان غزة في ظل استمرار الحرب، وتزايد معدل الاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية.

وقال إن المطلب الأساس في هذا الظرف الاستثنائي يتحدد في فتح معبر رفح بصورة مستمرة ومنظمة مع وضع آليات مضبوطة تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة لتوزيع المواد الإغاثية والطبية.