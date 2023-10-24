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متحدث باسم هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جرائم حرب غير مسبوقة في غزة (فيديو)

طفلة تجلس في سيارة إسعاف بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم رفح للاجئين بجنوب غزة
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24/10/2023-|آخر تحديث: 24/10/202305:17 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

وصف أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش، زيادة أعداد الشهداء بهذه السرعة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي بـ”المخيف”، وقال إن غزة “لم تشهد مثل هذا العدوان من قبل”.

وأضاف للجزيرة مباشر، الاثنين، إن “القصف الإسرائيلي متهور” ولا يستثني مدنيين ولا أطفالا ولا المستشفيات ومراكز الإيواء.

وأدان بن شمسي انتهاك إسرائيل لقوانين الحرب، قائلا إن تلك الانتهاكات تصل إلى “جرائم حرب”، مشيرا إلى أن قطع مواد حيوية مثل الماء والكهرباء والوقود عن أكثر من مليوني شخص، هو بمثابة “عقاب جماعي” ويُصنف أيضا “جريمة حرب”.

وأضاف المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش أن “ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الولايات المتحدة ودول الغرب مع ما يجري في غزة ليست غير مسبوقة”.

وتابع بن شمسي “العالم اعتاد أن تغض الدول العظمى الطرف عن جرائم إسرائيل، لكنها في هذه المرة تفعل رغم أن الحصيلة ثقيلة، وهي في حروب أخرى تكون حصيلة أشهر، ليس فقط أسبوعين”.

وأوضح أن المنظمة أصدرت 4 تقارير خلال الأسبوع الماضي بشأن ما يجري في غزة، أحدها عن استخدام الفوسفور الأبيض المجرَّم استعماله في المناطق المأهولة بالسكان والمكتظة مثل غزة، حسب القانون الدولي.

وأصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا آخر عن حاجة أهالي غزة الماسّة إلى المساعدات الإنسانية، التي يعرقل الاحتلال الإسرائيلي وصولها إليهم “مسجلا بذلك انتهاكا خطيرا لقانون الحرب”، وفق بن شمسي.

المصدر : الجزيرة مباشر