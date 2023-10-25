“اليهود الحقيقيون ليسوا صهاينة”.. يهودي مغربي أمام البرلمان بالرباط منددا “بجرائم إسرائيل” (فيديو)

“اليهود الحقيقيون ليسوا صهاينة” بهذه اللافتة وغيرها وقف اليهودي المغربي (يعقوب بيرل) رفقة ابنه الصغير أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على ما وصفه بالإرهاب الصهيوني.

ورفع يعقوب بيرل العديد من اللافتات من بينها “من النهر إلى البحر سنحرر فلسطين” ولافتة تقول “كل الإرهابيين إما صهاينة أو تلامذتهم”.

وقال بيرل “نحن هنا اليوم كيهود نظهر تضامننا مع الفلسطينيين وقضيتهم ونظهر أن اليهود الحقيقيين هم شعب محب للسلام، والسلام الديني ومحبة الناس الذين يعيشون بسلام وهدوء مع الأمم حول العالم”.





وأكد أنه ليست لديه مشاكل مع أي من الدول، وقال “بالتأكيد لا توجد مشكلة بين اليهود والمسلمين، هذه دعاية صهيونية فقط، وكما نرى هنا في المغرب، كيف عاش اليهود بسلام مع المغاربة، مع المسلمين لأكثر من ألف عام”.

وقال اليهودي المغربي بيرل “نحن هنا لنواجه قليلا الدعاية الصهيونية التي تصور اليهود جميعهم صهاينة، وتريد أن تصور المسلمين واليهود أعداء، وهو كذب تماما”.

ووجه بيرل رسالة إلى غزة وقال “رسالتي إلى الناس في غزة، هي أنهم يدافعون عن العالم كله، وجودهم هناك في غزة وفي فلسطين، وفي القدس، تحرم الصهاينة من تنفيذ مخططهم كاملا”.





معاناة للعالم بأسره

وقال اليهودي المغربي يعقوب بيرل “لو نجح الصهاينة نجاحا تاما، سيجلب ذلك المعاناة للعالم بأسره، لن تكون المعاناة فقط للفلسطينيين، الصهاينة بدأوا فقط مع الفلسطينيين، ومن هناك فقط يبدؤون، ومن ثم ينطلقون نحو البقية”.

وأضاف “كلما كان الفلسطينيون يقاومون الطرد ومهما تحملوا حيل الصهاينة التي تمارس ضدهم، إنهم يعانون من أجل العالم بأسره” وقال ” بمقاومتهم ينقذون العالم بأسره من المعاناة”.