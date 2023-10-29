توقفت التمارين لمتابعة كلمة “أبو عبيدة”.. صورة من داخل صالة رياضية في الأردن تلقى رواجا واسعا (فيديو)

لقيت صورة التُقطت من داخل صالة رياضية في العاصمة الأردنية عمان، رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدن عربية أمس السبت.

وأظهرت الصورة عددا من الشبان داخل الصالة، وهم يوقفون تمارينهم الرياضية لمتابعة الخطاب الذي أدلى به أمس “أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأبدى كثير من الناشطين عبر المنصات استحسانهم للصورة، التي رأوا فيها تعبيرا عن اهتمام الشباب العربي بالقضية الفلسطينية، ومتابعتهم لأخبارها على مدار الساعة، كما أثنى آخرون على نضال المقاومة الفلسطينية التي فرضت ببسالتها أجندتها على شتى وسائل الإعلام.

وكتبت حفصة على حسابها بمنصة إكس “صوت رجل واحد يطمئن أمة، وأمة كاملة لا تسعفه”.

صوت رجل واحد يطمئن أمة !

وأمة كاملة لا تسعفه ! 😡 — حفصةالشرقاوي المالقي (@CMHafsa) October 28, 2023

بينما كتب أيمن “خطابه أثقل من الأوزان”.

خطابه اثقل من الأوزان… — Ayman (@3bbini) October 28, 2023

وعلّقت رحاب “أعرف واحد صاحبنا لو لقينا خطاب ليه واحنا بنقلب في القنوات، بنغير القناة بسرعة. عاش أبو عبيدة فخر الأمة”.

اعرف واحد صاحبنا لو لقينا خطاب ليه واحنا بنقلب في القنوات بنغير القناه بسرعه😂

عاش ابو عبيده فخر الامه ♥️ 🇵🇸✌️ — 🇪🇬🇵🇸🇮🇶❤️ (@Rehab_H_mo) October 28, 2023

وأكد أبو عبيدة، في كلمة مصورة أمس، أن “زمن أسطورة الجيش الذي لا يُقهر قد ولّى، والمعركة الحالية ستكون فاصلة في تاريخ الأمة”.

وطالب أبو عبيدة “شرفاء وأحرار الأمة بأن يهبّوا دفاعا عن قدسهم وأقصاهم ومجد أمتهم”، مضيفا “نحن على يقين تام بأن أحرار هذه الأمة لو هبّوا هبّة رجل واحد في الميدان، فإن هذا العدو لن يحتمل ولن يصمد أمام هذا الطوفان الهادر”.