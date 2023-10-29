إسرائيل تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على استقبال موسكو وفد حماس

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، سفير روسيا في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، للاحتجاج على زيارة وفد حركة “حماس” إلى موسكو، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: “تم استدعاء سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، صباح اليوم (الأحد) للاحتجاج، عقب زيارة وفد حماس إلى موسكو”.

وأضاف بيان الوزارة: “أوضحت نائبة مدير قسم أوراسيا في وزارة الخارجية، السفيرة سيمونا هالبرين، للسفير الروسي، أن إسرائيل تنظر بخطورة إلى عدم وجود إدانة واضحة وصريحة، من جانب موسكو لمنظمة حماس”.

وأشار البيان إلى أن هالبرين أعربت عن استيائها من “سلوك روسيا في المنظمات الدولية”.

وتابع: “إن استضافة قادة حماس، المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.. ينقل رسالة شرعية للإرهاب ضد الإسرائيليين”.

وكان الكرملين دافع عن قرار دعوة “حماس”، وأكد أن روسيا تعتقد أن من الضروري استمرار التواصل مع الأطراف كلها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.