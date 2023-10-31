كتائب القسام: استهدفنا “قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون”

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت “قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون”، وذلك عبر بيان على تليغرام.

وقالت كتائب القسام على منصة تليغرام، صباح اليوم الثلاثاء، “مجاهدونا يفتحون النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع ويستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105”.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت على منصة تليغرام في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور جنوب غزة.

وقالت إن مقاتليها “يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة”.

وأضافت كتائب القسّام قائلة في بيانها على تليغرام “استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105″، ولم يصدر على الفور رد من الجانب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، ذكرت كتائب القسام في بيان لها أنها جددت قصف تل أبيب ردًّا على المجازر، وأعلنت استهداف آليتين إسرائيليتين توغلتا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

من جانبها قالت (سرايا القدس) الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أمس الاثنين، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في “كمين هندسي محكم” شرقي حي الزيتون في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت يشنّ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة شعواء على غزة، استهدفت المنازل والمستشفيات والبنية التحتية في غزة وأوقعت آلاف الضحايا من المدنيين.