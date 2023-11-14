أشرف القدرة للجزيرة مباشر: مقبرة جماعية لدفن عشرات الشهداء داخل مجمع الشفاء في غزة (فيديو)

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنهم يحفرون مقبرة جماعية لدفن نحو 120 جثمانا للشهداء الفلسطينيين من غزة في مجمع الشفاء الطبي.

وقال خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء إنهم يعتزمون دفن جثامين الشهداء داخل المجمع، مشيرا إلى أن أكثر من 100 جثة تراكمت هناك، مما يهدد بحدوث أزمة صحية حادة.





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية خطورة الأمر، نظرا لعدم وجود أي غطاء أو حماية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال إنه لا توجد خيارات أخرى لأن جثث القتلى بدأت تتحلل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن نحو 40 شخصا منهم 3 أطفال قد توفوا جراء نقص المستلزمات الطبية في مجمع الشفاء.





وقال أشرق القدرة “لا أحد يستطيع مغادرة مجمع الشفاء الطبي بسبب الاستهداف الإسرائيلي، ومستشفيات جنوب القطاع ستخرج عن الخدمة خلال 48 ساعة”.

وأكد القدرة أن مستشفيات جنوب قطاع غزة لا يمكنها استيعاب مرضى وجرحى مجمع الشفاء، وقال إن هناك حاجة لخروجهم إلى مصر لمتابعة العلاج.





وفنّد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مزاعم الاحتلال بشأن وجود نفق للمقاومة الفلسطينية في مستشفى الرنتيسي، وقال إنها تمثيلية لا يوجد عليها دليل يستحق الرد.

وتتكدس عشرات جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي في غزة، دون التمكن من دفنها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لكل من يتحرك داخل ساحات المجمع والحصار التي تفرضه دبابات الجيش.