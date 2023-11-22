حماس تكشف بنود هدنة مع الاحتلال لمدة 4 أيام في غزة

أكدت الحركة أن بنود الاتفاق صيغت “وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان”

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر اليوم الأربعاء، توصلها إلى اتفاق هدنة إنسانية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدة 4 أيام.

وبموجب الاتفاق، يتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك حسب الأقدمية.

وقالت حماس في بيان “بعد مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدَّرة”.

وبموجب اتفاق الهدنة المؤقتة، يتم وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع، حسب البيان.

كما يتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالًا وجنوبًا، إضافة إلى وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار الأيام الأربعة، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وخلال فترة الهدنة، يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، إضافة إلى ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين، وفق البيان.

رويترز عن مكتب نتنياهو:

📍الحكومة صوتت لصالح اتفاق مقترح يضمن إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة 📍وقف القــ ـتال يمتد لأربعة أيام يتم خلالها إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ef2dFKHdaI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 22, 2023

وقالت (حماس) إن بنود الاتفاق صيغت “وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان”.

وأضافت “أدرنا تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها”.

وأكدت الحركة أنه “في الوقت الذي نعلن فيه التوصل إلى اتفاق الهدنة، أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان”.