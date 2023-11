إسرائيل تشترط موافقتها قبل حصول غزة على الإنترنت الفضائي

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الإثنين، عن اتفاق مبدئي مع إيلون ماسك رئيس شركة (ستارلينك)، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة تل أبيب.

جاء ذلك، في بيان للوزير الإسرائيلي على منصة إكس، بعد نحو شهر من تصريحات لماسك قال فيها إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي لمؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وكتب كرعي “إيلون ماسك، أتقدم لك بالتهنئة على التوصل إلى تفاهم مبدئي مهم مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي. نتيجة لذلك، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة”.

وأضاف “وبينما تحارب دولة إسرائيل ضد حماس، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خال من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا”.

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.

As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of…

