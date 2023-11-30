الاحتلال الإسرائيلي يخرّب شوارع مخيم طولكرم ويعطل شبكة المياه ويعتقل عددا من الشباب (فيديو)

دمّر الاحتلال الإسرائيلي شوارع مخيم طولكرم بالكامل وعطّل شبكة المياه واستهدف منازل المطاردين الفلسطينيين والمؤسسات الخدماتية داخل المخيم.

وأظهرت لقطات لكاميرا الجزيرة مباشر الدمار الذي لحق بالمخيم خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي له فجر اليوم الخميس.

واقتلعت آليات الاحتلال الإسرائيلي وجرافاته أسفلت شوارع المخيم والتي تربطها بوسط مدينة طولكرم حتى أصبحت غير صالحة لعبور المركبات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن جنود الاحتلال جمعوا عددا من شباب المخيم في منزل واحد وقاموا بالاعتداء عليهم ثم اقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

وأفاد فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، بأن الاحتلال خرّب مبنى اللجنة الذي يقدم خدمات إنسانية لسكان المخيم.

وقال أحد سكان المخيم إن جنود الاحتلال كسروا باب منزلهم واقتحموه وضربوا ابن خاله إلى أن ظلت آثار الدم على فراشه ثم أخذوه معهم.

وقال المواطن كامل كمال أبو نعمة إن جنود الاحتلال الإسرائيلي هجموا على منزلهم وأخذوا شقيقه وخربوا المنزل وعبثوا بجميع محتوياته، موضحا أن شقيقه هو مدني لا علاقة له بالمقاومة.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واعتقلت عددا من المواطنين. وألقى جنود الاحتلال منشورات تطالب من تصفهم بالمطلوبين بتسليم أنفسهم، في حين تجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض.