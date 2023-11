رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يعترف: الرأي العام العالمي أصبح ضدنا (فيديو)

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، بأن الرأي العام العالمي أصبح ضد إسرائيل حاليا، وبتراجع التأييد لدولة الاحتلال على المستوى الدولي.

وقال بينيت في تدوينة له عبر حسابه بمنصة إكس “سأقوم الليلة بجولة إعلامية سياسية في نيويورك وواشنطن. وضعنا الدولي ليس جيدًا”.

وأضاف “هدفي هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز موقفنا في الرأي العام وفي الكونغرس وفي الإدارة، من أجل إعطاء قادة جيش الدفاع الإسرائيلي الحرية الكاملة في العمل للقضاء على حماس”.

وتابع “المحتوى المؤيد للفلسطينيين يُشاهَد أكثر بـ15 أضعاف من ذلك المؤيد لإسرائيل على موقع تيك توك مثلا”، زاعما أنه سيعمل بكل قوته “لتغيير ذلك وإعطاء الحكومة الإسرائيلية دفعة”.

وعلقت المدونة دوناتيلا فيرساتشي “إن استثماركم الملايين في الإعلانات، ودفع الأموال لمشاهير هوليود والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والحصول على الدعم الكامل من السياسيين الغربيين، والسيطرة على السرد في وسائل الإعلام الرئيسية، ثم الاستمرار في خسارة الحرب الدعائية، هو قمة الكوميديا بالنسبة لي”.

Investing millions in ads, paying Hollywood celebs & social media influencers, getting the full support of Western politicians, controlling the narrative in mainstream media, AND still losing the propaganda war is peak comedy to me https://t.co/OBeZQh7jDM

وكتب أحمد طه “إنه يريد الحصول على المزيد والمزيد من الدعم في الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي، لقتل مليوني فلسطيني في حملته للإبادة الجماعية. الأمر واضح، لقد خسرتم الناس لأن إمبراطورية الدعاية والأكاذيب المدفوعة الأجر الخاصة بكم تنهار”.

He want to get more and more support for IDF to kill 2 million Palestinians in his genocidal campaign to the USA.

It is clear.

You lost people because your "empire" of paid propaganda and lies is collapsing. #GazaGenocide #IsraelisaGenocidalState https://t.co/ZkHCS32xDI

— Ahmed Taha (@amttaha2020) November 5, 2023