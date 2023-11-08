بينهم 10 أطفال.. استشهاد 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات (فيديو)

استُشهد 18 فلسطينيا، ظهر اليوم الأربعاء، إثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة شحادة في مخيم النصيرات، مما أسفر عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 10 أطفال، وإصابة آخرين.

وتسبب القصف الإسرائيلي في دمار المنزل، كما أحدث أضرارا بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة، بينما تعمل الطواقم الطبية على إنقاذ الفلسطينيين من تحت الأنقاض، ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

تفاصيل عن المجزرة

وتحدّث أحد الناجين من المجزرة، وقال إن عائلته انتقلت من غزة إلى وسط القطاع، واستقرت في منزل عائلة شحادة من أقربائه، ووصل جزء آخر من العائلة بعد انتقالهم من مخيم الشاطئ إلى النصيرات.

وقال إن هذا العدد الكبير استقر في البيت قبل قصفه من دون سابق إنذار، موضحا أن البيت عبارة عن طابق واحد تعرّض للقصف بطائرات “إف-16” الإسرائيلية، مشيرا إلى أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء.

عاجل | ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على #غزة إلى 10569 شهيدا#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/jmcN4p8fKn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 10569 بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، إضافة إلى 26475 مصابا بجروح مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة من أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي متكرر، إن الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيدا.

وأضاف أن 49% من الشهداء في الساعات الأخيرة كانوا من جنوبي القطاع، وهو ما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة. وأوضح أن الوزارة تلقت 2550 بلاغا عن مفقودين منهم 1350 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.