حماس تنفي صحة مشاهد لاستسلام مقاتلين من “القسام” في غزة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، صحة مشاهد زعمت إسرائيل أنها لاستسلام عناصر من مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، ووصفتها بـ”المسرحية المكشوفة والسخيفة”، مؤكدة أن مَن ظهروا في الفيديو ليسوا سوى مدنيين عزّل.

وكانت حسابات وصفحات إسرائيلية نشرت أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، قالت إنها تُظهر مقاتلين من حماس وهم يسلّمون أنفسهم وأسلحتهم لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل قطاع غزة.

بالفيديو

فيديو صادم

عاجل

مسلحي حماس مع الكلاشينكوف يسلمون أنفسهم

لا مقاومة ولا بطيخ

لا جنة ولا استشهاد

يريدون الحياة pic.twitter.com/xmswWMNT2s — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 9, 2023

وقال عضو المكتب السياسي لـ”حماس” عزت الرشق في بيان “إن أبطال القسام لا يستسلمون، وأكاذيب الاحتلال لا تنطلي على أحد”.

وأضاف أن “عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزّل في غزة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم، ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة”.

وشدد الرشق على أن “ادعاءات الاحتلال أنهم المحتجزون من كتائب القسام، كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد”.

وأكد أن “العدو الصهيوني قد خَبِرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدّون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء السبت نحو 17700 شهيد، و48780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية.