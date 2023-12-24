نتنياهو لبايدن: إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كل أهدافها

أعلن البيت الأبيض، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة.

وذكر مكتب نتنياهو أنه “أوضح أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كل أهدافها”. جاء ذلك بعد يومين من إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا دعا فيه إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة دون وقف إطلاق النار.

وتواصل الولايات المتحدة دعمها لجيش الاحتلال، في الوقت الذي تعبّر فيه عن القلق إزاء تزايد عدد الشهداء وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

Biden presses Netanyahu on protecting Gaza civilians, discusses ‘phasing’ of war https://t.co/rvfgFm1p7r . Click to read ⬇️ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 24, 2023

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون ويتوقعون من إسرائيل أن تحول عملياتها العسكرية في قطاع غزة قريبًا إلى مرحلة أقل كثافة يمكن خلالها تنفيذ المزيد من العمليات المحددة الهدف التي تركز على قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبنيتها التحتية.

وقال بايدن للصحفيين “لم أطلب وقف إطلاق النار”، كما قال مكتب نتنياهو إنه شكر بايدن على موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

وبعد أيام من الجدل لتجنب التهديد الأمريكي باستخدام حق النقض (فيتو)، أصدر مجلس الأمن أول أمس، قرارًا يحث على اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية “بشكل موسع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

وتم تخفيف نبرة القرار مقارنة بالمسودات السابقة التي دعت إلى إنهاء فوري للحرب المستمرة منذ 11 أسبوعًا، وتخفيف سيطرة إسرائيل على إيصال المساعدات، مما مهد الطريق أمام التصويت الذي امتنعت عنه واشنطن.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إن ذلك “سيسمح لحركة حماس بإعادة تنظيم صفوفها وتسليحها”.

وأمس السبت، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 20258، ويُعتقد أن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض، فضلًا عن نزوح معظم سكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة.