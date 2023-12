نتنياهو لبايدن: إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كل أهدافها

أعلن البيت الأبيض، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة.

وذكر مكتب نتنياهو أنه “أوضح أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق كل أهدافها”. جاء ذلك بعد يومين من إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا دعا فيه إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة دون وقف إطلاق النار.

وتواصل الولايات المتحدة دعمها لجيش الاحتلال، في الوقت الذي تعبّر فيه عن القلق إزاء تزايد عدد الشهداء وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

Biden presses Netanyahu on protecting Gaza civilians, discusses ‘phasing’ of war https://t.co/rvfgFm1p7r . Click to read ⬇️

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 24, 2023