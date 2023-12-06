الحوثيون يحولون السفينة غالاكسي ليدر إلى مزار سياحي في اليمن (فيديو)

حوَّل مقاتلون حوثيون في اليمن سفينة سيطروا عليها في البحر الأحمر، قالوا إنها إسرائيلية، إلى مزار سياحي للعامة.

وأظهرت لقطات مئات الزوار الراغبين في زيارة سفينة النقل الضخمة “غالاكسي ليدر” يصطفون على ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن المطلة على البحر الأحمر.

ويستخدم اليمنيون الساعون لزيارة السفينة المحتجزة قوارب أجرة صغيرة، تأخذهم في رحلة قصيرة لالتقاط الصور.

ورفع مقاتلو الحوثي علم اليمن إلى جانب علم فلسطين، وعددًا من الصور للشهداء من الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووسط حالة من الفرح والحماس، أعرب محمد الحطباني عن تضامنه مع أهالي غزة، قائلًا “جئنا لنرى انتصارات الجيش اليمني، كما ندين ونستنكر جرائم العدو الصهيوني”، بينما أكد زائر آخر أن سبب الزيارة هو “وقف الظلم الإسرائيلي ومناصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

ونشر مقاتلو الحوثي، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسجيلًا مصورًا للسيطرة على السفينة التي كانت ترفع علم جزر البهاما، وتسافر بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم من 25 شخصًا.

وقالت الشركة المالكة للسفينة غالاكسي ليدر في بيان حينئذ “لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة”. وأردفت “بصفتنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي”.

ووفقًا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن مالك السفينة هو أبراهام “رامي” أونغار، وهو رجل أعمال إسرائيلي.

وقالت جماعة الحوثي إنها “استولت على سفينة إسرائيلية” في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حينها إن الاحتجاز بمثابة “هجوم إيراني على سفينة دولية”، متهمًا الحوثيين بالقيام بالعملية بناء على “تعليمات إيرانية”.

وكانت جماعة الحوثي قد أكدت، في وقت سابق، أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

كما سبق أن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوبي إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة، مع إسقاط مسيَّرة أمريكية في البحر الأحمر.