بريطانيا.. أكثر من ألف نقابي يحاصرون مصانع تزود إسرائيل بالأسلحة (فيديو)

قامت مجموعة “عمال من أجل فلسطين حرة” بوقفات احتجاجية أمام مصانع الأسلحة في مواقع مختلفة بالمملكة المتحدة للدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

واستهدفت المجموعة مواقع متفرقة في بريطانيا شملت بونمارث ولانكشاير وبرايتون وغلاسكو، حيث ذكر متحدث باسم المجموعة أن أكثر من “ألف نقابي قاموا بمحاصرة مصانع الأسلحة التي تزود إسرائيل بالأسلحة”.

وأضاف المتحدث باسم المجموعة أن النقابيبن قاموا، الخميس، بإغلاق مداخل 4 مصانع في بريطانيا تنتج مكونات الطائرة المقاتلة إف-35 التي تستخدم حاليا في القصف الإسرائيلي على غزة.

BREAKING: Over 1000 trade unionists at multiple sites across Britain are blockading arms factories that are supplying arms to Israel! 🇵🇸 #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/eaoSx2EEot

— Workers for a Free Palestine (@Workers4Pal) December 7, 2023