قيادي بجماعة الحوثي: إذا أرادت واشنطن وقف التصعيد فعليها إلزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة (فيديو)

قال نائب رئيس التوجيه المعنوي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، العقيد عبد الله بن عامر، إن “إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية، وهذا خطر على الأمن القومي العربي”.

وأضاف بن عامر في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنه مع العجز الرسمي العربي، فإن “اليمن قام بمبادرة منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر من أجل دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتابع “اليمن قام بهذه الحركة التصعيدية وفق قدراته العسكرية والجغرافية”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي أمام ما يقع في غزة من جرائم وحشية، ولا نتحرك لدعم الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في غزة”.

واستطرد أن منع السفن المتوجهة من إيلات أو حيفا أو باب المندب “يدخل في نطاق الرد على المجازر الإسرائيلية اليومية في غزة”، مؤكدًا أن ما جرى في الأسبوع الماضي في البحر الأحمر من أحداث يؤكد قدرة الحوثيين على فرض مثل هذه القرارات الملاحية.

وردًّا على إمكانية أن تُصعّد الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها ضد اليمن واليمنيين، أوضح بن عامر أن “التصعيد الحقيقي هو ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، وإذا أرادت أمريكا أن توقف التصعيد فعليها إلزام إسرائيل بوقف الحرب ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة”.

وقال “مستعدون لمواجهة جميع الخيارات التي قد تصدر عن أمريكا أو إسرائيل”.

وأضاف “تلقينا تهديدات سرية وعلنية، وطُلب منا التوقف عن هذا المسار، لكن القيادة والشعب في اليمن أعلنوا دعمهم لغزة بكل الطرق والأدوات الممكنة”.