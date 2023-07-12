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“زحام وفوضى مرورية”.. فيديو ترويجي للعاصمة الإدارية الجديدة يثير جدلا بين المصريين (شاهد)

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12/7/2023

أثار مقطع فيديو نشرته صفحة شركة “العاصمة الجديدة للاستثمار العقاري” في مصر، عبر حسابها على تويتر، حالة من الجدل على منصات التواصل.

المقطع بحسب الشركة، يُظهر -لأول مرة- لحظة خروج الموظفين بعد انتقال جميع الوزرات إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن اللافت في الفيديو أنه أظهر أيضًا حالة من الزحام في الطرقات، مما أثار استغراب المدوّنين وتفاعلهم وسط ردود فعل متباينة.

وبينما عَدَّ بعضهم الفيديو دعاية سلبية للعاصمة الجديدة، انتقد آخرون عشوائية الحركة وعدم وجود إشارات مرور، في حين تمنّى فريق ثالث -عبّر عن صدمته من المشهد- ألا يكون المقطع صحيحًا.

ولم تخلُ تعليقات المصريين من التهكم، فطالب أحدهم بإنشاء عاصمة إدارية ثانية لعلاج زحام الأولى، بينما شبّهها آخرون بمنطقة الجيزة المزدحمة، واقترح بعضهم إقامة جسور وأنفاق مترو على وجه السرعة حتى لا تصبح “عاصمة قديمة”.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، قد أعلن في تصريحات للصحف المحلية، الانتهاء من نقل جميع الوزارات بنهاية مايو/أيار الماضي.

وتصف الحكومة المصرية عاصمتها الجديدة بأنها واحدة من أهم المدن الذكية، وأن الهدف تخفيف الضغط عن القاهرة ونقل الموظفين إلى أماكن مجهزة بشكل مثالي تخدم الجميع.

وتقول الحكومة إن العاصمة الإدارية التي تبلغ مساحتها 714 كيلومترًا مربعًا، بما يعادل تقريبًا مساحة سنغافورة، تقدّم مفهومًا جديدًا للحياة يتطلب طفرة تنموية استثنائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل