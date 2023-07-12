“زحام وفوضى مرورية”.. فيديو ترويجي للعاصمة الإدارية الجديدة يثير جدلا بين المصريين (شاهد)

أثار مقطع فيديو نشرته صفحة شركة “العاصمة الجديدة للاستثمار العقاري” في مصر، عبر حسابها على تويتر، حالة من الجدل على منصات التواصل.

المقطع بحسب الشركة، يُظهر -لأول مرة- لحظة خروج الموظفين بعد انتقال جميع الوزرات إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا فيديو ليس ترويجي ويسئ للعاصمه .. — Arhab AlSarhi (@ArhabSarhi) July 11, 2023

لكن اللافت في الفيديو أنه أظهر أيضًا حالة من الزحام في الطرقات، مما أثار استغراب المدوّنين وتفاعلهم وسط ردود فعل متباينة.

وبينما عَدَّ بعضهم الفيديو دعاية سلبية للعاصمة الجديدة، انتقد آخرون عشوائية الحركة وعدم وجود إشارات مرور، في حين تمنّى فريق ثالث -عبّر عن صدمته من المشهد- ألا يكون المقطع صحيحًا.

لازم عاصمة جديدة تانية عشان نعالج الزحمة و الفوضى دي بسرعة pic.twitter.com/YkqHYJdwYb — Sarhan (@Sarhan_) July 11, 2023

ولم تخلُ تعليقات المصريين من التهكم، فطالب أحدهم بإنشاء عاصمة إدارية ثانية لعلاج زحام الأولى، بينما شبّهها آخرون بمنطقة الجيزة المزدحمة، واقترح بعضهم إقامة جسور وأنفاق مترو على وجه السرعة حتى لا تصبح “عاصمة قديمة”.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، قد أعلن في تصريحات للصحف المحلية، الانتهاء من نقل جميع الوزارات بنهاية مايو/أيار الماضي.

واضح كدا من اولها اننا لازم وضرورى جدا وبسرعه لازم نعمل كبارى وانفاق ومترو قبل ما العاصمه تشتغل بكامل طاقتها ونتزنق زنقة اكبر من بتاعت العاصمه القديمه ..

ياريتك مانزلت الفيديو .. خيبت امالنا وتخيلاتنا واحلامنا وطموحنا .. يارب يكون الخبر غلط ومش صحيح 😏😒😔 — دكتور / أيمن فؤاد (@zofiqzxsbi275Q0) July 11, 2023

وتصف الحكومة المصرية عاصمتها الجديدة بأنها واحدة من أهم المدن الذكية، وأن الهدف تخفيف الضغط عن القاهرة ونقل الموظفين إلى أماكن مجهزة بشكل مثالي تخدم الجميع.

وتقول الحكومة إن العاصمة الإدارية التي تبلغ مساحتها 714 كيلومترًا مربعًا، بما يعادل تقريبًا مساحة سنغافورة، تقدّم مفهومًا جديدًا للحياة يتطلب طفرة تنموية استثنائية.

بقت الجيزة الحمد لله ♥️ — Waseem Wasfy (@WasfyWaseem) July 11, 2023

ليه مفيش اشارات تنظم المرور بدل العشوائية اللي احنا شايفينها دي — THE GODFATHER 🇪🇬 (@thegodfathereg) July 10, 2023