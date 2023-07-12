سوريا.. قوات النظام تستهدف سيارة للدفاع المدني وتقتل متطوعا في الخوذ البيضاء (فيديو)

قال الدفاع المدني السوري على حسابه في تويتر، أمس الثلاثاء، إن متطوعًا لديها لقي حتفه إثر استهداف مباشر بصاروخ موجَّه من قوات النظام لإحدى سيارات فرق الإنقاذ التابعة لها غربي حلب.

وأضاف البيان “استُشهد المتطوع في الدفاع المدني السوري عبد الباسط أحمد عبد الخالق أثناء تفقّده أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوب شرقي مدينة الأتارب”.

استشهاد المتطوع في الدفاع المدني السوري "عبدالباسط أحمد عبدالخالق" باستهداف مباشر بصاروخ موجه من قبل قوات النظام لسيارة فريق الإنقاذ أثناء تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوبي شرقي مدينة الأتارب غربي #حلب، اليوم الثلاثاء 11 تموز.

نسأل الله له القبول والغفران ولنا ولذويه… pic.twitter.com/eWuQw8ymRI — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 11, 2023

ويقطن أكثر من أربعة ملايين شخص في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل معارضة في شمالي سوريا وشمالها الغربي.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبّب منذ اندلاعه قبل أكثر من 12 عامًا في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والاقتصاد، وشرّد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

ومنظمة “الخوذ البيضاء” التي اكتسبت خلال أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية خبرات كبيرة، كانت في الصفوف الأمامية في الشتاء الماضي لإغاثة ضحايا الزلزال الذي أوقع عشرات الآلاف من القتلى في تركيا وسوريا.