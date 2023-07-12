وزير تركي يشارك بحفل للسفارة المصرية في أنقرة

شارك وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد أشيق هان في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية في العاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى الـ71 لإعلان مصر دولة جمهورية.

وفي 18 يوليو/تموز عام 1953، أُعلنت مصر دولة جمهورية، وتم إلغاء الملكية رسميًا.

ويعد هذا أول حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لمصر في أنقرة، عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر إلى طبيعتها.

وشارك في الحفل عمرو الحمامي المرشح لمنصب سفير مصر في أنقرة، ورؤساء البعثات الأجنبية في تركيا.

وقال الوزير التركي أشيق هان عبر حسابه على موقع إنستغرام اليوم الأربعاء، “شاركت في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الـ71 لإعلان جمهورية مصر”.

وأضاف “أهنئ الشعب المصري الشقيق بيومه الوطني، وآمل أن يتقدم التعاون بين بلدينا بما يسهم في سلام منطقتنا وازدهارها“.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وتراجعت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 2013 على إثر إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.