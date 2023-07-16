وانطفأ “صانع الابتسامة”.. رصاصة الدعم السريع تقتل فنانا سودانيا وحزن يعم المنصات

ساد الحزن الوسط الفني في السودان بعد إعلان وفاة الكوميديان خالد حميدان المعروف باسم “خالد شكلية” الذي لقي حتفه في منزله بحي الدروشاب في الخرطوم بحري إثر أصابته برصاصة أطلقتها قوات الدعم السريع.

واشتهر الراحل بتقليد أصوات الأطفال في أعماله المسرحية والتلفزيونية بفرقة “تيراب الكوميديا”، وهو معروف داخل الأوساط الفنية السودانية، بخفة الدم وصاحب نكته، وغالبًا ما كان يبتعد عن كل ما له علاقة بالسياسة.

لا حول ولا قوة الا بالله

واحد من أفضل الكوميديانز وصناع الضحكة في البلد 💔

اعتقد جيل التسعينات وتحت بتذكروا تماماً نبرة صوت الطفل الكان بجيدها بكل احترافية..

ربنا يرحمه ويغفر ليه 💔 https://t.co/Vh4STcotEZ pic.twitter.com/eBmwbXE2mh — عمـوري | 3MORY 👑 (@3moryco1) July 14, 2023

وانطفأت “ابتسامة” خالد شكلية

وتسبب نبأ مقتل خالد شكلية صدمة لزملائه الذين رثوه بكلمات حزينة عبر صفحاتهم بالفيسبوك، ووصفوه “بصانع الابتسامة”.

وكتب عضو مجموعة تيراب الكوميديا عز الدين العمدة “رحل عنا خالد شكلية شهيدًا على يد غزاة مليشيا الدم السريع، ووجد جثمانه الطاهر بعد عدة أيام لأن القتلة أجانب، هم لا يعرفون الفنانين السودانيين ولا يتحلون بأخلاق الشعب السوداني العظيم، وحزننا عليك يا خالد مؤلم، وعزاؤنا لأهل الفن وأسرتك المكلومة”.

وكتبت ابنة أخت الراحل نانسي أبو بكر “إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر إليك ويبدل شبابك الجنة خالي خالد شكلية”.

وقال الكوميديان المعروف محمد جلواك إن “الجنجويد يقتلون حتى صناع الابتسامة، خالد راجل بسيط لا سياسة ولا قبلية ولا مشاكل، فقط ذنبه أنه يقلد الأطفال والكهول، ويضحك المتألمين المتعبين من رهق الهموم”.

من جهته كتب رئيس فرقة “همبريب” الكوميديا علي “رحل عن دنيانا الفانية الفنان الكوميديان خالد شكلية مقتولًا برصاص الجنجويد، رحل صاحب القلب الطفولي كما الصوت الذي يقلده”.

ومنذ اندلاعها في 15 إبريل/نيسان الماضي، أسفرت الاشتباكات الدامية بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل وتشريد أكثر من 3 ملايين شخص.