أردوغان يستشهد بجملة لأب سوري للرد على خطاب الكراهية ضد اللاجئين في تركيا (فيديو)

استشهد الرئيس التركي رجي طيب أردوغان بتصريحات أب سوري لإحدى القنوات التركية للرد على خطاب الكراهية ضد اللاجئين في تركيا.

ونقل أردوغان خلال حفل تخرج ضباط الشرطة في العاصمة التركية أنقرة، أمس الأربعاء، عن الأب السوري قوله “اقتلونا.. لجأنا لكم إخواننا من أجل التخلص من مجازر الأسد وإن كنتم لا تقبلوا بنا فاقتلونا”.

وعلق أردوغان قائلا “المسلم التركي لا ينحاز لخطاب الكراهية ضد المهاجرين ولا ينبغي أن نحكم على المهاجرين على أساس لونهم وأصلهم ودينهم”.

وأضاف “هذا موقف وجداني ورثناه عن أسلافنا ولن يتمكن أي فتَّان ولا محرض من تغيير هذا الموقف الوجداني”.

وشدد أردوغان قائلا “إذا وقعت أي كارثة أخرى لدى دولة جارة أخرى، فسنؤدي واجبنا تجاه الإنسانية وحسن الجوار مرة أخرى”.

وانتقد أردوغان موقف المعارضة التركية بخصوص أزمة اللاجئين قائلا “موقف المعارضة في بلادنا تجاه السوريين الذين فروا من الموت ولجأوا إلينا وتطلعوا إلينا كأنصار، ليس إنسانيا ولا إسلاميا”.

وكشف الرئيس التركي خلال حديثه أنه في آخر شهرين فقط، تم القبض على 36 ألف مهاجر غير نظامي، مؤكد أنه جرى ترحيل 16 ألفا منهم.

وقال “بإذن الله سنجد حلا لمسألة الهجرة غير النظامية وفقا لثقافتنا ومعتقداتنا وقوانيننا”.

وقد خلفت تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان حالة من الارتياح خاصة بعد موجة التشديد على الأجانب التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعربت منظمات مجتمع مدني سوريّة عن قلقها البالغ إزاء عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمال غربي سوريا، معتبرة القرار انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإنه يوجد في تركيا نحو 3 مليون و300 ألف لاجئاً سورياً حتى يوليو/تموز 2023″.