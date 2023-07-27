“احنا عندنا تكييف والأوربيين لا”.. وزيرة مصرية تثير سخرية بعد تعليقها على أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

أثارت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر مداخلة تلفزيونية علّقت خلالها على أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر.

وقالت ياسمين فؤاد، الأربعاء، إن “أوربا تعيش مشكلة كهرباء أكبر من مصر، وما يحصل للأوربيين غير مسبوق”، وأضافت “احنا في نعمة عندنا تكييف في البيوت هما ما عندهمش”.

وأفادت الوزيرة أنها عادت قريبًا من بروكسل، واكتشفت أن نظام التكييف في المنازل غير منتشر كما في مصر، وقالت إن على المصريين اتخاذ بعض الإجراءات “للتكيّف” مع الأزمة التي فرضتها موجة الحرارة.

وأوصت الوزيرة المصريين بسحب القابس الكهربائي قبل النوم، قائلة “شدوا الفيشة قبل ما تناموا”، مضيفة أن الأجهزة تستمر في سحب الكهرباء حتى وهي غير مُشغّلة.

في حين ظل المذيع يسأل الوزيرة عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، اعتبرت ياسمين فؤاد أن المصريين بتعودهم على بعض الممارسات البسيطة يمكنهم توفير الكهرباء.

وزيرة البيئة ليست الوحيدة التي قارنت بين المواطن المصري والأوربي معتبرة أن الأخير يعيش في أزمة أكبر، بل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضًا، شدد، الخميس، على أن الأمر “لا يقتصر على مصر، وأن جميع الدول تعرف أزمات كبرى بسبب موجة الحرارة غير المسبوقة”.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن “أغلب دول أوربا تشهد قطع الكهرباء، وأيضًا دول شرق آسيا جميعها التي عرفت ارتفاع درجات الحرارة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “الأمر يتعلق بظروف غير طبيعية يواجهها العالم كلّه، تختلف درجتها من دولة إلى أخرى، إذ تواجه بعض الدول حرائق كبرى، فيما تتعامل مصر مع الوضع بتخفيف الأحمال”.

وتفاعل الناشطون مع تصريحات وزيرة البيئة، فكتب أسامة كامل “ممكن حد يفهم الست وزيرة البيئة أن التكييف اخترُع في أمريكا ونقل لأوربا قبل مصر بزمن، ومش معنى أن الدول دي فيها ثلوج وبرد في الشتاء، مش حيحسوا بالحر في الصيف”.

ممكن حد يفهم الست وزيره البيئه ان التكييف اخترع في امريكا ونقل لأوروبا قبل مصر بزمن

ومش معني ان الدول دي فيها ثلوج وبرد في الشتاء ، مش حيحسوا بالحر في الصيف . https://t.co/FFVEmIpSN4 — usam🤴 (@usamakamelawad) July 26, 2023

وعلّق إيهاب الشيمي “هذا مستوى تفكير الحكومة في بلد معظم سكانه يعيشون في قرى الدلتا والصعيد، ولا يمتلك معظم البقية في المدن رفاهية امتلاك التكييف”.

وزيرة البيئة في #الجمهورية_الجديدة طالعة على مع شريف عامر على MBC مصر بتقول أن احنا في "نعمة" لأن الناس في "أوروبا" معندهمش تكييفات في البيوت "زينا" !

دة مستوى تفكير الحكومة في بلد معظم سكانها يعيشون في قرى الدلتا والصعيد ولا يمتلك معظم البقية في المدن رفاهية امتلاك التكييف !

🤬 — SHEEMY© (@EhabElSheemy) July 25, 2023

وتساءل عمرو حامد “هل طقس مصر يطابق طقس أوربا؟”، قبل أن يعلّق “هذه النوعية من التصريحات تعبّر بقوة إما عن استخفاف الحكومات بالشعب أو بلاهة المسئولين والوزراء في هذا العصر”.

وهل طقس مصر يطابق طقس أوروبا هذه النوعية من التصريحات تعبر بقوة اما عن استخفاف الحكومات بالشعب او بلاهة المسئولين والوزراء فى هذا العصر — amr hamed (@amrhame02147251) July 26, 2023

وقال صاحب حساب باسم أحمد “وزيرة البيئة مالها ومال الكهرباء.. ما تتكلم عن الشجر اللي ما زال بيتقطع حتى اللحظة”.

وسخر أحمد همام قائلًا “شكرًا على هذه المعلومات العظيمة، الحمد لله بدأت أشعر بمعاناة من يسافرون إلى أوربا منكم الآن”.

شكرًا على هذه المعلومات العظيمة، الحمدلله بدأت أشعر بمعاناة من يسافرون إلى أوربا منكم الآن. — Ahmed Hamam (@Hmam888) July 26, 2023

وكتب أحمد “وزيرة البيئة اللي حصلت في عهدها أكبر عملية تجريف للرقعة الخضراء والأشجار في التاريخ الحديث للبلد دي”.

وزيرة البيئة اللي حصلت في عهدها أكبر عملية تجريف للرقعة الخضراء والاشجار ف التاريخ الحديث للبلد دي♥️ https://t.co/zMieOVzyMM — Ahmad (@A7madAnw) July 26, 2023

وسخر مدحت من تصريحات الوزيرة بالقول “القناة الأولى بتسحب كهرباء أقل من الثانية عشان ترددها أقل”.

وكتب محمد جاد “زهرة شبابي وحياتي وقعت في أيدي مسؤولين هي دي تصريحاتهم”.

زهرة شبابي وحياتي وقعت في ايد مسؤولين دي تصريحاتهم. https://t.co/4cWpwDRTNP — Muhammad Gad (@Muhammadgad99) July 26, 2023

وقال محمد مكاوي “وزير النقل بيتكلم في الرياضة ووزيرة البيئة بتتكلم في الكهرباء”.

وزير النقل بيتكلم في الرياضة

ووزيرة البيئة بتتكلم في الكهرباء https://t.co/AysVkMdAA2 — مكاوي (@mohammedmekawy7) July 26, 2023