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“احنا عندنا تكييف والأوربيين لا”.. وزيرة مصرية تثير سخرية بعد تعليقها على أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

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27/7/2023-|آخر تحديث: 28/7/202312:39 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر مداخلة تلفزيونية علّقت خلالها على أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر.

وقالت ياسمين فؤاد، الأربعاء، إن “أوربا تعيش مشكلة كهرباء أكبر من مصر، وما يحصل للأوربيين غير مسبوق”، وأضافت “احنا في نعمة عندنا تكييف في البيوت هما ما عندهمش”.

وأفادت الوزيرة أنها عادت قريبًا من بروكسل، واكتشفت أن نظام التكييف في المنازل غير منتشر كما في مصر، وقالت إن على المصريين اتخاذ بعض الإجراءات “للتكيّف” مع الأزمة التي فرضتها موجة الحرارة.

وأوصت الوزيرة المصريين بسحب القابس الكهربائي قبل النوم، قائلة “شدوا الفيشة قبل ما تناموا”، مضيفة أن الأجهزة تستمر في سحب الكهرباء حتى وهي غير مُشغّلة.

في حين ظل المذيع يسأل الوزيرة عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة، اعتبرت ياسمين فؤاد أن المصريين بتعودهم على بعض الممارسات البسيطة يمكنهم توفير الكهرباء.

وزيرة البيئة ليست الوحيدة التي قارنت بين المواطن المصري والأوربي معتبرة أن الأخير يعيش في أزمة أكبر، بل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضًا، شدد، الخميس، على أن الأمر “لا يقتصر على مصر، وأن جميع الدول تعرف أزمات كبرى بسبب موجة الحرارة غير المسبوقة”.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن “أغلب دول أوربا تشهد قطع الكهرباء، وأيضًا دول شرق آسيا جميعها التي عرفت ارتفاع درجات الحرارة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف “الأمر يتعلق بظروف غير طبيعية يواجهها العالم كلّه، تختلف درجتها من دولة إلى أخرى، إذ تواجه بعض الدول حرائق كبرى، فيما تتعامل مصر مع الوضع بتخفيف الأحمال”.

وتفاعل الناشطون مع تصريحات وزيرة البيئة، فكتب أسامة كامل “ممكن حد يفهم الست وزيرة البيئة أن التكييف اخترُع في أمريكا ونقل لأوربا قبل مصر بزمن، ومش معنى أن الدول دي فيها ثلوج وبرد في الشتاء، مش حيحسوا بالحر في الصيف”.

وعلّق إيهاب الشيمي “هذا مستوى تفكير الحكومة في بلد معظم سكانه يعيشون في قرى الدلتا والصعيد، ولا يمتلك معظم البقية في المدن رفاهية امتلاك التكييف”.

وتساءل عمرو حامد “هل طقس مصر يطابق طقس أوربا؟”، قبل أن يعلّق “هذه النوعية من التصريحات تعبّر بقوة إما عن استخفاف الحكومات بالشعب أو بلاهة المسئولين والوزراء في هذا العصر”.

وقال صاحب حساب باسم أحمد “وزيرة البيئة مالها ومال الكهرباء.. ما تتكلم عن الشجر اللي ما زال بيتقطع حتى اللحظة”.

وسخر أحمد همام قائلًا “شكرًا على هذه المعلومات العظيمة، الحمد لله بدأت أشعر بمعاناة من يسافرون إلى أوربا منكم الآن”.

وكتب أحمد “وزيرة البيئة اللي حصلت في عهدها أكبر عملية تجريف للرقعة الخضراء والأشجار في التاريخ الحديث للبلد دي”.

وسخر مدحت من تصريحات الوزيرة بالقول “القناة الأولى بتسحب كهرباء أقل من الثانية عشان ترددها أقل”.

وكتب محمد جاد “زهرة شبابي وحياتي وقعت في أيدي مسؤولين هي دي تصريحاتهم”.

وقال محمد مكاوي “وزير النقل بيتكلم في الرياضة ووزيرة البيئة بتتكلم في الكهرباء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي