روسيا تعتزم استئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصر

أعلن رئيس شركة السيارات “أفتوفاز” الروسية، مكسيم سوكولوف، أن شركته تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصر.

جاء ذلك في كلمته خلال إحدى جلسات منتدى روسيا – أفريقيا، أمس الخميس، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وقال سوكولوف إن “شركة “أفتوفاز” تخطط لاستئناف إنتاج سيارات “لادا” في مصنع شركة “الأمل” بمصر.

وأضاف “مهمتنا الرئيسية الآن هي استئناف وزيادة تطوير هذا المشروع المشترك”.

وتابع سوكولوف “نتوقع أيضًا أن تصبح مصر وشريكتنا شركة الأمل، مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية لقارة أفريقيا بأكملها”.

يشار إلى أن شركة الأمل للسيارات أعلنت أن خطوط إنتاج طرازات “لادا جرانتا” التي تملك وكالتها وتقوم بتجميعها في مصر منذ سنوات متوقفة عن العمل منذ شهر أغسطس/ آب 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى توقف وصول إمدادات مكونات “لادا جرانتا” من روسيا إلى الشركة في مصر.

وكانت بداية مسيرة “لادا” في السوق المصرية خلال عام 1973 بطراز 2101 الذي قدمته روسيا عام 1970 تحت علامة VAZ كنسخة معدلة من سيارة فيات 124.

وتتولى شركة الأمل، تجميع سيارات علامتي “لادا” الروسية و”بي واي دي” الصينية، وكلاهما حقق انتشارا واسعًا في الشارع المصري، ويستقل طرازاتهما عدد كبير من مستهلكي السوق المصرية.

وانطلقت، أمس، قمة “روسيا – أفريقيا 2023” في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر يومين متتاليين (27 و28 يوليو/ تموز الجاري)، ومن أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.