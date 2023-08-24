بريكس توافق على انضمام السعودية ومصر والإمارات

أعلنت مجموعة بريكس الاقتصادية، اليوم الخميس، موافقتها بالإجماع على انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ، انضمام الدول الست اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024.

وتتألف بريكس من 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

من جانبه، قال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن اهتمام الدول الأخرى بالانضمام لمجموعة بريكس أظهر مدى أهميتها في مساعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، على حد وصفه.

وقال لولا في مؤتمر صحفي عقد في جوهانسبرغ “سنظل منفتحين لضم مرشحين جدد”.

وتقدم نحو 20 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من 3 مليارات نسمة.

كما أقرت بريكس خلال القمة المنعقدة في جنوب إفريقيا مشروع قرار بدراسة استحداث “نظام مدفوعات بعملة جديدة” في المستقبل.