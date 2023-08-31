“ازاي أنزّل الرز يتبهدل في التموين؟!”.. هكذا أجاب وزير التموين المصري علي المصيلحي، عندما سُئل عن دعم وزارته لسلعة الأرز.

وقال مصيلحي “مفيش رز على التموين عشان يادوب الـ50 جنيها بتقضي الزيت والسكر، فازاي أنزل الرز يتبهدل في التموين؟”.

وأكمل الوزير جوابه قائلا “قيمة دعم الفرد بخمسين جنيها يمكن صرف بها زجاجة زيت بسعر 30 جنيها وكيس سكر بسعر 12 جنيها ونصفا، ويمكن استكمال المبلغ بكيس مكرونة على سبيل المثال”.

واثارت تصريحات الوزير موجة واسعة من الغضب والانتقادات، حيث يعد الأرز وجبة أساسية لدى معظم الأسر المصرية.

وكان وزير التموين قد أكد في وقت سابق اكتفاء مصر ذاتيا من الأرز، مشيرا إلى وقف تصديره من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يتعارض مع تصريحاته الأخيرة بارتفاع سعره.

وتخوف مواطنون من أن قرار الوزير يأتي تمهيدا لحذف مزيد من السلع الأساسية المشمولة ببطاقات التموين.

وكتب محمد نبيل على حسابه بموقع فيس بوك “الـ50 جنيها بتاع التموين يدوب تكفي الزيت والسكر علشان كدا شيلنا الرز. وزير التموين علي مصيلحي أدلى بهذا التصريح الذي يستوجب إقالته فورا ومراجعة سياسات الدعم للمواطنين ورفعها بما يتناسب وحجم التضخم والزيادات في الأسعار”.

وغردت صباح على حسابها بمنصة إكس “أنا مش عايزة الـ50 جنيها، بس نزل الرز والسكر والزيت بسعر مدعم على التموين وبلاش الـ50 جنيها اللي بعد شوية مش هتجيب زيت ولا سكر”.

انا مش عايزة ال٥٠ج بس نزل الرز والسكر والزيت بسعر مدعم على التموين وبلاش ال٥٠ج اللى بعد شوية مش هتجيب زيت ولاسكر — Sabah Malk (@SabahMalk2) August 29, 2023

أما محمد كامل فكتب يقول “علي مصيلحي بيشتغل على أد الإمكانيات المتاحة ليه وبيحاول يرقع بحلول مش هتكون مجدية للناس ودي طبعًا هو يتحمل مسؤليتها في المقام الأول بس مش لوحده، تتحمل معاه شوية وزارات معنية المسؤولية”.

علي مصيلحي بيشتغل على أد الإمكانيات المتاحه ليه وبيحاول يرقع بحلول مش هتكون مجدية للناس ودي طبعاً هوا يتحمل مسؤليتها في المقام الأول بس مش لوحده، تتحمل معاه شوية وزارات معنية المسؤولية.. https://t.co/02WyVeoJBU — Mohamed Kamel (@Boshy77) August 29, 2023

وكان وزير التموين قد صرح في مؤتمر صحفي الأسبوع الجاري، بأنه جرى رفع الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، مبررًا قرار الحذف بأن حصة المواطن من الدعم، التي تقدر بـ50 جنيهًا شهريًّا، تكفي لدعم سعر الزيت والسكر فقط.

وتوقعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وصول إنتاج أرز الشعير إلى نحو 7.5 ملايين طن، وهو ما يعني إنتاج أكثر من 4.2 ملايين طن أرز أبيض، في حين تراجع الاستهلاك من 3.6 ملايين طن سنويًّا إلى نحو 3.2 ملايين طن بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يوفر فائضا فوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون طن.