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مصر.. سخرية وجدل بشأن تجربة تلفريك في صحراء “الجلالة الجديدة” (فيديو)

يبلغ طول المسافة التي يقطعها التلفريك أكثر من 4 كيلو مترات (وسائل التواصل)
31/8/2023-|آخر تحديث: 31/8/202304:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جولة قام بها داخل عربة نقل معلقة (تلفريك) فوق منطقة جبلية وعرة، مستخدما تقنية التصوير السريع، بمدينة “الجلالة الجديدة” بمحافظة السويس.

وتفاعل نشطاء مع المقطع حيث أبدى بعضهم استياءه من اختيار مكان قفر في الصحراء لإنشاء وسيلة ترفيهية فيه، مشيرين إلى افتقاد التجربة عنصر الأمان، وسخر آخرون من الفكرة، مشيرين إلى أن الركاب ستمتلئ ملابسهم ووجوهم بالأتربة والرمال، في حين أشار بعض آخر إلى أن المشروع لم ينشأ لأغراض سياحية وإنما للتنقل من جهة إلى أخرى.

وقال أحمد فتحي على منصة إكس “هو الموضوع مش بس إن المنظر وحش وإنها تجربة رديئة، لأ ده كمان أنا واثق إن الموضوع مش safe. وربنا يستر ومانصحاش يوم على خبر حادثة دموية بسبب نوم عامل الصيانة أو فطار مدام عفاف”.

وغرد طاهر “مش المفروض التلفريك يكون تحته منظر خضرة ولا غابات والواحد يتعلق في السما علشان يشوف جبال وصحراء تحتيه”.

أما عزام فعلق قائلا “هو غرضه وظيفي أكثر ما هو سياحي، المفروض إنه بيوصّل الناس من مدينة الجلالة للشاطئ والعكس علشان الجبل حائل بين الاثنين”.

ويبلغ طول المسافة التي يقطعها التلفريك أكثر من 4 كيلومترات، كما أنه الثالث من نوعه في مصر، وتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويضم التلفريك محطتين، الأولى أعلى الجبل والأخرى أسفله، وتستغرق الرحلة الواحدة بين المحطتين نحو 15 دقيقة.

المصدر : الجزيرة مباشر