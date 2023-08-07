مصر.. غضب واحتجاجات بعد مقتل مواطن يعول 7 أطفال برصاص ضابط شرطة في المنيا (فيديو)

شهدت قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار في محافظة المنيا بجنوب مصر تجمعًا غاضبًا لأهالي القرية، عقب قتل ضابط شرطة لمواطن يعول 7 أطفال.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن قوة أمنية (لتنفيذ الأحكام) حاولت القبض على المواطن خلف إسماعيل راضي، فطاردته قرب منزله بقرية شلقام وأطلقت عليه النار؛ مما أدى إلى مقتله.

لكن رواية أخرى تداولتها منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بأن الضابط أطلق النار على المواطن بسلاحه الميري إثر نشوب مشادة كلامية.

وتداول مستخدمون على فيسبوك فيديو يظهر قوات الأمن وهي ترفض تسليم جثمان الضحية لذويه. ونتيجة لذلك، تجمهر الأهالي أمام مركز شرطة بني مزار في المنيا، حيث دارت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة، وسط صرخات من أفراد عائلة القتيل.

من جانبها نفت وزارة الداخلية روايات الأهالي وأشارت في بيان إلى أن “المذكور هو أحد متجري المواد المخدرة وسبق اتهامه في عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى”.

وأضاف البيان “تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي. وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش والسلاح المستخدم وعدد من الطلقات النارية”.

لا صحة لما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة #المنيا.

وأن المذكور أحد متجرى المواد المخدرة (سبق إتهامه فى عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة فى 8 قضايا أخرى) ،

حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض… pic.twitter.com/HEbiiMsTvy — وزارة الداخلية (@moiegy) August 6, 2023

وتكررت خلال الفترة الماضية حوادث قتل لمواطنين عزّل بأيدي ضباط شرطة في مصر.

ففي الشهر الماضي، سيطرت حالة من الغضب والسخط على أهالي مدينة سيدي براني، إحدى مدن محافظة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد، إثر مقتل أحد شبابها برصاص ضابط شرطة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر قَبلي أن ضابط شرطة حاول توقيف الشاب حفيظ حُويّا عبد ربه، الذي يشتهر باسم فرحات المحفوظي، وينتمي لأحد أفرع قبيلة أولاد علي التي تقيم في المنطقة.

وحسب المصدر نفسه، حاول الضابط توقيف المحفوظي للتأكد من هويته أثناء خروجه من محل يملكه، ولم يمتثل الشاب لعدم وجود مبرر للتوقيف، فنشبت مشادة بينهما، ليقوم الضابط بإطلاق 3 رصاصات عليه فيسقط جريحا، ويلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير.