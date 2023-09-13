بدأ في إسطنبول.. وزير الداخلية التركي يعلن عن نظام جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلن وزير الداخلية التركي إلقاء القبض على 2159 شخصًا في البلاد للاشتباه في قيامهم بأنشطة تهريب المهاجرين، وقررت المحكمة حبس 543 منهم، بينما أصدرت قرارات مراقبة قضائية بحق 207 متهمين.

وقال الوزير علي يارلي كايا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم ضبط 75 ألفًا و442 مهاجرًا غير نظامي، تم ترحيل 32 ألفًا و563 منهم.

وأعلن أن عدد من غادروا تركيا من الأجانب بلغ 89 ألفًا و396 أجنبيًّا انتهت مدة تأشيراتهم أو إقاماتهم، وتم منع 59 ألفًا و145 شخصًا من دخول الحدود خلال التسعين يومًا الماضية.

تطبيق نظام جديد

وأعلن وزير الداخلية التركي تطبيق نظام جديد في ما يتعلق بعملية الضبط أثناء مكافحة الهجرة غير النظامية، وقال إنه تم استخدام مركبات تسمى “نقطة الهجرة المتنقلة” في هذا النظام الذي تم إطلاقه في إسطنبول كمنطقة تجريبية.

وقال موضحًا عمل النظام “عندما يكون ضروريًّا، تطلب قوات الأمن من الأجنبي هويته، وإذا لم يتمكن من تقديمها، يقوم موظف إنفاذ القانون بدعوة الأجنبي إلى نقطة الهجرة المتنقلة”.

وأضاف “يقوم المختص برفقة مترجمين في هذه النقاط بإجراء فحص بصمات الأصابع وإجراء الفحوص اللازمة من قاعدة بيانات الهجرة، وإذا ظهر أنه مهاجر غير نظامي، يتم نقله إلى مركز الترحيل، وهذه الخطوات في الماضي كانت تُتخذ في نقطة الشرطة أو مراكز الترحيل”.

وقال وزير الداخلية التركي، إن لديهم 20 مركبة تعمل في نقاط مختلفة من ولاية إسطنبول في المرحلة التجريبية، وأنه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستُعمَّم هذه النقاط في 30 ولاية بإجمالي 150 مركبة.

وأثارت الحملات التركية على مخالفي قوانين اللجوء والهجرة، انتقادات وخاصة بسبب اللاجئين السوريين، والتقارير التي وردت عن تعرضهم لمضايقات خلال حملات التفتيش والضبط.

وأكد والي إسطنبول الجديد داود غول في تصريحات سابقة إنهم لن يسمحوا بتجاوز القانون فيما يتعلق بأوضاع المخالفين، متعهدًا بترحيل أي مهاجر مخالف، وتبعت تلك التصريحات حملة تفتيش للتراخيص والأوضاع القانونية للمحال التجارية التي يملكها السوريون في إسطنبول.