الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن إنهاء استعداداتها للانتخابات الرئاسية (فيديو)

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، إنها أنهت استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن المواعيد الخاصة بالعملية سيجري إعلانها الأسبوع المقبل.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

ونفى بنداري خلال مؤتمر صحفي إجراء أي اقتراع إلكتروني خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا إن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري لتجنب الطعن على النتائج.

وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين الذين سيتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال بنداري إن العملية الانتخابية ستُجرى بإشراف قضائي كامل، مع السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات، بعد تسجيلها للحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل بدء العملية الانتخابية.