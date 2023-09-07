هروب مصارع مصري جديد بعد مشاركته بمعسكر للمنتخب في قرغيزستان

أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، بهروب لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة تحت 23 سنة سيف شكري، في مطار دبي، وذلك أثناء العودة من معسكر المنتخب الذي أقيم مؤخرًا في قرغيزستان استعدادًا لبطولة العالم.

وقال اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الاتحاد بصدد البحث عن اللاعب، والتحقق من أن كان غادر الفريق أو ضل طريقه في المطار، مضيفًا: نتواصل مع إدارة البعثة في المطار لتبين الحقيقة.

وهذه ليست الواقعة الأولى في سجل اتحاد المصارعة المصري، حيث شهدت الفترة الماضية هروب أكثر من لاعب، منهم أحمد بغدودة المصارع الحائز على المركز الثاني في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية في وزن 63 كيلوغرامًا، التي أقيمت في تونس.

وفي 2022 هرب محمد عصام لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة خلال وجوده في معسكر المنتخب ببطولة العالم للناشئين في إيطاليا.

وفي 2017 هرب أحمد حسن بوشا لاعب منتخب الشباب للمصارعة الحرة، بعد المشاركة ببطولة العالم التي أقيمت في فنلندا، وبعد ذلك بعامين هرب شقيقه حسن أيضًا خلال بطولة العالم التي أقيمت في المجر، وفي 2016 هرب المصارع طارق عبد السلام لاعب المنتخب الوطني إلى بلغاريا.

وعادةً ما يرجع أهالي المصارعين ذلك إلى انخفاض الدخول، وعدم تلقي الحد الأدنى للدعم المالي الذي يوفر الاحتياجات الأساسية، وهو ما ينفيه مسؤولو الاتحاد المصري للمصارعة.