المقاومة تصدت للهجوم.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم بعد عملية استمرت ساعات (فيديو)

انسحب الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بشمال الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت ساعات، وقالت كتائب القسام إنها تصدت للقوات المقتحمة.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، آليات عسكرية إسرائيلية وجرافات تسير في أحد شوارع المدينة، مع سماع أصوات طلقات نارية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس الذي يقع شرقها.

◾مشاهد من الدمار الكبير بالبنية التحتية في شوارع مخيم نور شمس بطولكرم بعد اقتحام استمر لساعات. pic.twitter.com/lCbSlKw6WW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 12, 2024

إطلاق قنابل الغاز السام

ونقلت عن مصادر محلية أن عشرات من الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها 4 جرافات، اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع اتجاه المواطنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال تمركزت عند دوار شرق المدينة، حيث قامت جرافة عسكرية بوضع السواتر الترابية في محيط الدوار، قبل توجهها إلى مخيم نور شمس، الذي فرضت عليه حصارا مشددا من جميع الاتجاهات، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به.

وقالت إن قوات الاحتلال جرفت شارع نابلس المحاذي للمدخل الرئيسي للمخيم، وأغلقته بالسواتر الترابية، كما دمرت البسطات المقامة قرب المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات ومنازل المواطنين في حارات المخيم وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، وحولت المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصتها.

#شاهد| اشتعال النيران بجرافة عسكرية صهيونية بعد استهدافها بعبوة متفجرة في مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/qqNWVrlsBf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 11, 2024

وعمدت قوات الاحتلال إلى إحداث انقطاع وتشويش على خطوط الإنترنت والاتصالات في المخيم، في حين سمعت أصوات انفجارات وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، في حين حلقت طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

وعقب ذلك انسحبت قوات الاحتلال، من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بعد عملية عسكرية خلفت أضرارا كبيرة في البنية التحتية، حيث دمرت جرافات عسكرية شوارع رئيسية ونبشت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء.

لحظة استهداف المقاومة آلية عسكرية للاحتلال بعبوة متفجرة خلال اقتحامها لمخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/S9QzZofy7s — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 12, 2024

وقالت كتائب القسام بالضفة الغربية في بلاغ عسكري، إنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم، وخاضت معها -برفقة الفصائل الفلسطينية- اشتباكات عنيفة.

وقال البيان “تصدى مجاهدونا الأبطال في مخيم نور شمس بطولكرم لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المخيم منذ ساعات الليل الأولى، وخاض مجاهدونا رفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، التي انكفأت خائبة بعد تحقيق إصابات مباشرة فيها”.