أشلاء ودماء.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في منزل عائلة الزاملي التي استشهد 16 من أفرادها (فيديو)

بينت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، آثار الدمار الكبير بمنزل عائلة الزاملي التي استشهد 16 من أفرادها معظمهم أطفال، بمنطقة حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة.

أشلاء ودماء

ووسط أنقاض المبنى المتهدم، بينت مقاطع الفيديو صورًا مؤلمة لأشلاء ودماء الشهداء وسط بحث الأهالي تحت أنقاض المبنى الذي دمرته غارة إسرائيلية الليلة الماضية.

ووثقت الكاميرا مشاهد لأهالي يبحثون وسط الأنقاض في محاولة لانتشال جثث الضحايا من تحت ركام منزل عائلة الزاملي في حي السلام برفح جنوبي قطاع غزة، ومن بينهم نساء وأطفال.

"الله أكبر".. صرخة فتى أنقذه الدفاع المدني الفلسطيني من تحت ركام منزله المدمر إثر قصـ.ـف إسرائيلي على #رفح#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/dCMexAAZqh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا مأهولًا لعائلة الزاملي شرقي رفح، كان يؤوي عددًا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 16 شخصًا على الأقل.

واستقبل مستشفى النجار عددًا من جثامين الشهداء وعددًا آخر من المصابين بقصف منزل لعائلة الزاملي في منطقة حي الجنينة شرقي مدينة رفح، حيث تمت الصلاة على الشهداء.

عاجل | نائب رئيس الموساد السابق رام بن باراك: نحن مقبلون على عقد من القتال ضد حـ.ـمـ.ـاس حتى تختفي ولا أعتقد أن الحـ.ـرب ستنتهي خلال عام أو اثنين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/cIQiKagwWh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2024

واستشهد عدد من الفلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعيته لجنوبي ووسط وشمالي قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 24450 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.