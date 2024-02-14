الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات واسعة داخل لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن مقاتلاته “بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان”، مما يثير مخاوف من تصعيد إضافي بين البلدين اللذين تشهد حدودهما قصفا متبادلا منذ أشهر على خلفية الحرب في غزة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 4 شهداء بينهم امرأة وولداها و9 جرحى إثر غارات إسرائيلية على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، قال الجيش في بيان “تم رصد إطلاق قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا وقاعدة عسكرية في شمالي إسرائيل حيث هاجم الجيش مصادر النيران”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني إن إسرائيلية قُتلت وأصيب 7 آخرون، 3 منهم بجروح متوسطة، بسقوط صاروخ أُطلق من لبنان على مدينة صفد شمالي إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مدينة صفد.

ولم يعلن حزب الله مسؤوليته على الفور عن إطلاق الصواريخ، الثلاثاء.