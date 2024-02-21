صواريخ تستهدف حي كفر سوسة في دمشق (فيديو)

أفاد التلفزيون الرسمي السوري بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على حي كفر سوسة في العاصمة دمشق.

ودوت أصوات انفجارات في العاصمة السورية، وقال التلفزيون الرسمي إنها “عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ” استهدفت الحي السكني.

ويُعَد هذا الاستهداف الثاني من نوعه داخل دمشق خلال الشهر الحالي.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صورًا تُظهر حريقًا مندلعًا في أحد طوابق مبنى سكني، إلى جانب تضرر طوابق أخرى في إحدى العمارات السكنية.

ويضم الحي مقار العديد من الأجهزة الأمنية، وجرى استهدافه بهجوم إسرائيلي في فبراير/شباط 2023 أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.

غارات إسرائيلية على سوريا

وشنت إسرائيل في أوقات سابقة ضربات جوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر ومواقع للجيش السوري، تكثفت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي 3 فبراير، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سوريا، و3 آلاف و400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب في غزة.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لجيش النظام وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.