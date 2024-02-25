مصر.. فتاة تقفز من سيارة لتفادي محاولة اختطافها وغضب واسع من “أوبر” (فيديو)

ردّت شركة “أوبر” على اتهام أحد سائقيها بمحاولة خطف فتاة، مما دفعها إلى القفز من سيارة تابعة لتطبيق النقل الذكي، على طريق السويس بالقاهرة أثناء سيرها، وهو ما أثار انتقادات لاذعة وهجومًا على سياسات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأصيبت الفتاة حبيبة الشماع، المقيمة في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية، بجروح في الرأس واضطراب في الوعي، بشكل يجعل استجوابها غير ممكن، جرّاء الواقعة التي تصدرت اهتمامات رواد منصات التواصل.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، نقلت فيه عن شاهد عيان تحدث مع الفتاة عقب إصابتها، قوله “الفتاة قفزت من باب السيارة الخلفي بعد محاولة معاكستها من قائد السيارة، وقامت بالقفز منها خشية التحرش بها”.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، في بيان عبر منصة إكس، ضبط السائق المذكور في الواقعة، وأشارت إلى أن له “معلومات جنائية”.

كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة #الشروق بمديرية أمن #القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة #التجمع_الأول) مصابة بجروح بالرأس… pic.twitter.com/uL3IrJd02F — وزارة الداخلية (@moiegy) February 24, 2024

وقال السائق إنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر، فوجئ بقيام الفتاة بالقفز من السيارة، مؤكدًا أنه “استكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء”، حسب ما ذكره بيان الداخلية.

وتعقيبًا على الضجة التي أثارتها واقعة الفتاة، قال المتحدث الرسمي لأوبر إن الشركة “تشعر بحزن عميق إزاء الحادث، وتتعاون مع سلطات التحقيق للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة محلية “الفريق المختص بالاستجابة للحوادث على تواصل مع أسرة الراكبة، وملتزمون بتوفير رحلات آمنة وموثوقة للركاب، ويتم التعامل مع أي تصرف عنف أو سلوك غير لائق بكل جدية”.

ونفت دينا إسماعيل والدة الفتاة المصابة، في مداخلة تلفزيونية أمس السبت، إجراء الشركة أي تواصل مع الأسرة عقب الواقعة.

وأضافت “ابنتي فاقدة للوعي، وحالتها غير مستقرة منذ يوم الأربعاء الماضي، وتعرضت لنزيف في المخ، ولم تكن تقدم على مثل هذا التصرف لولا فعل شيء ما غريب”.

قفزت من السيارة وفي الرعاية المركزة.. تفاصيل محاولة خطف فتاة من سائق احد تطبيقات التوصيل.. دينا إسماعيل والدة الفتاة تحكي ما حصل يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ZvRiLHr7Kl #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/8jQQJxUw8w — الحكاية (@Elhekayashow) February 24, 2024

وقالت أسرة الشماع إن السائق لم يكن لديه حسن نية، بدليل أنه أنهى الرحلة واستكمل طريقه بشكل طبيعي.

وتصدرت قضية حبيبة الرأي العام المصري، بينما طالب ناشطون بمحاسبة الشركة على عدم تثبتها من حسن سير سلوك سائقيها المتعاقدين معها، أو حتى إدانتهم في قضايا سابقة.

وذكرت مدونة تقول إنها صديقة الفتاة عبر حسابها بمنصة إكس “السائق حاول يخطفها وألقت بنفسها من العربية على الطريق، تخيلوا كمية الخوف اللي حبيبة كانت فيه علشان تختار إنها ترمي نفسها على طريق سريع ولا إنها تتخطف!”.

حبيبة الشماع صاحبتي كانت راكبة اوبر و الاوبر رشلها حاجة في العربية و حاول يخطفها فا هي رمت نفسها من العربية علي الطريق السويس! تخيلوا كمية الخوف اللي حبيبة كانت فيه عشان تختار انها ترمي نفسها علي طريق سريع ولا انها تتخطف! حبيبة في العناية المركزة… — Loloaa (@loloaawalidsaad) February 24, 2024

وأشارت الإعلامية داليا أبو عمر إلى أن الشركة تتحمل مسؤولية كل ما حدث للفتاة، ووجهت انتقادات قائلة “إزاي بتشغلوا سائقين بدون مراجعة الصحيفة الجنائية؟”.

حبيبه الشماع بنت كانت راكبه اوبر عادي جدا وفجأة فتحت الباب ونطت من العربيه في طريق السويس … حبيبه دلوقتي في غيبوبه بين الحياه والموت .. قبل ما تدخل غيبوبه حبيبه قالت جمله واحده " الاوبر كان عايز يخطفني " الداخليه قبضت علي السواق اللي بيدعي انه كان بيرش بيرفيوم في العربيه علشان… pic.twitter.com/BmoZhR6vp4 — Dalia Abou Omar (@daliaAO) February 25, 2024

وكتبت المدونة عزة عبد المجيد “حبيبة مش ممكن تفتح الباب وتعرّض حياتها للخطر إلا لو شعرت بخطر أكبر، شركة أوبر لازم تتحاسب على تعيينها سواقين عندهم سجل إجرامي، والسواق كذاب، ولو عنده ذرة رجولة كان وقف وحاول ينقذها مش يسيبها (يتركها) ويهرب”.

حبيبة الشماع مش ممكن تفتح الباب وترمى نفسها وتعرض حياتها للخطر الا لو شعرت بخطر اكبر

شركة اوبر لازم تتحاسب على تعيينها سواقين عندهم سجل اجرامى

شركة كدابة ، صرحوا انهم اتواصلوا مع اهل البنت ، وأمها قالت محصلش

السواق كداب ولو عنده ذرة رجولة كان وقف وحاول ينقذها مش يسيبها ويهرب pic.twitter.com/4VYbpNqUP1 — عزة عبد المجيد (@azza_204) February 25, 2024

وعلق آخر بالقول “قصة أوبر مع حبيبة الشماع محتاجة حكم سريع وقاسي من الدولة أو إحنا المواطنين للأسف نأخذ حقنا من السواق ده، لأن اللي حصل لا يمكن يمر بسهولة”.

ولفت المدون سامي عبد الراضي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن مديري الشركة ومنظمي الاختبارات هم من يستحقون العقاب لسماحهم بعمل سائقين دون مراجعتهم أمنيًّا ونفسيًّا، على حد تعبيره.