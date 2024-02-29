المفوض الأممي لحقوق الإنسان: ما يجري في غزة يرقى إلى جرائم حرب (فيديو)

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ما يجري في غزة يرقى إلى جرائم حرب، وإن إسرائيل هي المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأضاف تورك خلال تقديمه التقرير السنوي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، أن إسرائيل استعملت أسلحة خطيرة ومدمرة في مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة.

وتابع المفوض الأممي قائلا “سكان غزة يعيشون في سجن مفتوح تحت الحصار وأكثر من 10 آلاف طفل يتموا وفقدوا ذويهم في الحرب الدائرة في قطاع غزة”.

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن أكثر من 30 ألفا من أهل غزة قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية، موضحا أن ما يجري في غزة هو عقاب جماعي لسكان القطاع كافة دون استنشاء.

وقال إنه يجب وقف إطلاق النار بشكل نهائي في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مضيفا أن “إنسانيتنا مرهونة بوقف ما يجري في قطاع غزة”.

وكشف المسؤول الأممي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الطائرات المسيّرة في عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وأن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى 9 آلاف معتقل.

وحذر المسؤول الأممي حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من مغبة القيام بعملية عسكرية في رفح وجنوب غزة، مؤكدا أن كافة سكان القطاع شردوا ونزحوا قسريا بسبب الهجمات الإسرائيلية وأنهم جميعا يعانون من خطر المجاعة ولا توجد أي مياه نظيفة للشرب.