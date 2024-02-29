قصف إسرائيلي على دمشق (فيديو)

قصفت إسرائيل، مساء الأربعاء، مناطق قرب العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان “شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق”.

وأضافت “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وسُمع أصوات انفجارات، تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

#مصدر_عسكري: حوالي الساعة 35 : 21 من مساء اليوم شن العـ .. ـدو

الإسر .. ائيلي عد .. واناً جوياً من اتجاه #الجولان_السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفا .. عنا الج * ـوي لصو .. اريخ العد .. ـوان وأسقطت معظمها ..https://t.co/UgPpHWSLp2#سورية pic.twitter.com/WyBXrkJ893 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 28, 2024

ومنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية. ونادرا ما تعلق إسرائيل على تلك الضربات.

وتزايدت الغارات الإسرائيلية على مواقع سورية منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.