قطر: سنسهم في إيصال المساعدات إلى غزة عبر الممر البحري

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وليس هدنة قصيرة تستمر بضعة أيام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة “لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا لا نزال متفائلين”.

وتابع “نعول على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل في المفاوضات، وجهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق”.

وأوضح الأنصاري أن قطر سوف تسهم في إيصال المساعدات إلى غزة عبر الممر البحري، مؤكدا أنه ليس بديلا عن إيصال المساعدات عبر المعابر البرية.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد استقبل في مكتبه اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التي تزور البلاد حاليا.

وناقش الجانبان جهود البلدين الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.