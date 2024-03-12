مفتي القدس يدعو إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى في رمضان (فيديو)

دعا الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، أهالي فلسطين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك؛ ليعمروه في أيام وليالي رمضان، وذلك تلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال الشيخ محمد حسين “رغم الظروف الصعبة وهذه الحرب المجنونة إلا أن أهلنا حريصين على الاحتفاء بالشهر الكريم؛ لأنه شهر الصوم والعبادة”، مشددا على ضرورة حرص أهالي فلسطين على شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى.

وأكد الشيخ حسين أن هذا هو المتوقع من أبناء شعب فلسطين الذين خصهم الله بكونهم المرابطين الحراس الأمناء والسدنة الأوفياء للمسجد الأقصى المبارك.

وعن غياب أجواء الزينة على أبواب المسجد الأقصى وحارات مدينة القدس، أفاد الشيخ محمد حسين بأن ذلك نتيجة طبيعية للأوضاع الجارية في غزة ومدن الضفة.

ووصف مفتي القدس الوضع العام بمدينة القدس والمسجد الأقصى بأنه غير مريح، وذلك لإجراءات الاحتلال التي تقيّد حركة الوصول إلى المسجد الأقصى، من اعتقالات وتعدٍّ بالضرب، مشدد على أهمية تجاوز هذه التعقيدات.

ولفت إلى عدم السماح لهذه التعقيدات بردع الفلسطينيين عن الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وإضعاف حرصهم على أداء الصلاة فيه.