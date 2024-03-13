الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمنع وقف المباريات لكسر الصيام خلال رمضان

نقلت وسائل إعلام فرنسية ودولية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني لحكام المباريات يمنع فيها وقف المباريات خلال شهر رمضان، لتمكين اللاعبين المسلمين من كسر صيامهم.

وطبقًا لما ورد في الرسالة، قال الاتحاد الفرنسي إن “كرة القدم لا تأخذ في حسبانها الاعتبارات السياسية والدينية والإيدلوجية والنقابية للاعبين”.

وختم الاتحاد الفرنسي رسالته بالقول إن “هذا المبدأ ملزم للجميع: السلطات والأندية وأصحاب التراخيص والحكام”، وعلى الجهات المسؤولة تطبيقه.

وأشار موقع “ميدل إيست مونيتور” إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أثار جدلًا واسعًا العام الماضي بعد أن رفض السماح بوقف المباريات لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار، متذرعًا بأنه يلتزم “باحترام مبادئ العلمانية”.

موقف مغاير في الدوري الإنجليزي

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن ما قام به الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخالف ما هو متبع في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليج)، حيث يتم السماح بوقف المباريات لتمكين اللاعبين الصائمين من تناول المشروبات والطعام.

ويتم اتباع القاعدة نفسها في المستويات الأربعة لمنافسات كرة القدم في إنجلترا، وليس فقط على مستوى الدوري الممتاز.

كما يتم اتباع قواعد مشابهة في الدوري الألماني لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله ديكوريه، مدافع نادي إيفرتون الإنجليزي، قوله إن “البريمير ليج هو أفضل دوري بالنسبة للمسلمين”.