الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت عدوانها على رفح دون إعلان

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف العنيف الذي يشنّه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، يعتبر بداية جدية لتوسيع جرائمه فيها، بالرغم من وجود أكثر من مليون نازح فيها، دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بدأت تدمير رفح بشكل يومي وبطريقة منهجية عبر الاعتداءات المتكررة على المنازل وقصفها وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وإن إسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح ولم تنتظر إذنا من أحد ولم تعلن ذلك تجنبًا للردود الدولية.

استخفاف بالمطالبات الدولية

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الإسرائيلي استخفاف رسمي بالمطالبات الدولية والأمريكية لحماية النازحين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وقالت إن توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح، وطالب إسرائيل بذلك.

وأدانت الوزارة “بأشد العبارات القصف الوحشي والدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والذي وصفته بأنه يتصاعد بشكل جنوني منذ يوم أمس”.

وأشارت إلى أن القصف تركز فجر هذا اليوم باستهداف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في رفح، وخلف العشرات بين الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام.