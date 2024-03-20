مرصد حقوقي يوثق تنفيذ الاحتلال إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء في غزة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع منذ يومين.

ونقل المرصد عن شهود عيان من النازحين بالمجمع أنهم شاهدوا اقتياد قوات الاحتلال نحو 10 مدنيين فلسطينيين إلى منطقة المشرحة بالمستشفى، ثم سمعوا أصوات إطلاق نار كثيف قبل أن تعود قوات الاحتلال أدراجها من دون هؤلاء المدنيين.

وعبّر الأورومتوسطي عن مخاوفه من تعرّض هؤلاء المدنيين لعمليات إعدام ميداني، مبديا قلقه العميق إزاء الوضع في مجمع الشفاء الطبي والمخاطر الماثلة أمام المدنيين هناك.

وأكد المرصد أن فريقه الميداني جمع شهادات عن مقتل من 60 إلى 80 شخصا برصاص القوات الإسرائيلية داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه منذ إعادة اقتحامه الاثنين الماضي.

وناشد المرصد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الجسيمة على المستشفيات في قطاع غزة وحماية المنشآت الطبية.

وأطلق النازحون بمجمع الشفاء نداءات استغاثة، خشية حدوث مجزرة بحقهم، مع مواصلة قوات الاحتلال حصارها لمباني المستشفى، وتهديد الموجودين فيه بالاستهداف المباشر في حال رصد أي تحرك.

واستشهد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي قبل يومين، حيث نشب حريق عند بوابته خلال اقتحام قوات الاحتلال له ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع.