الحوثيون: 11 غارة أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء الجمعة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة (المسيرة) الفضائية التابعة للحوثيين في أخبار عاجلة أن “العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على منطقة عطان، وثلاث غارات على منطقة جربان في صنعاء”.

وأضافت أن “العدوان الأمريكي البريطاني شن أيضًا أربع غارات على منطقة النهدين في العاصمة صنعاء”، ليبلغ بذلك عدد الغارات على العاصمة 11 في يوم.

ولم تتطرق القناة إلى توضيحات أخرى بشأن نتائج الغارات، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين أمريكية بريطانية.

و”تضامنًا مع غزة” التي تواجه حربًا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديًا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.