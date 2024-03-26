الرئيس الإسرائيلي: علينا الوصول إلى السنوار حيا أو ميتا

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من الوصول إلى زعيم حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار حيا أو ميتا، للتمكن من إعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

وقال هرتسوغ في خطاب خلال افتتاح مركز أكاديمي بالقدس الغربية “فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، الحقيقة هي، وهذا أمر علينا والعالم أن نواجهه، أن كل شيء يبدأ وينتهي مع يحيى السنوار”.

وأضاف “في النهاية ليس هناك خيار، يجب أن نواصل القتال، ويجب أن نصل إلى السنوار حيًّا أو ميتًا، حتى نتمكن من رؤية الرهائن في الوطن”.

ولا يزال السنوار يثير هواجس إسرائيل التي تتهمه بأنه المسؤول الأول عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتزعم أنها تلاحقه في القطاع بمختلف قدراتها العسكرية والاستخبارية لاغتياله أو اعتقاله.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة “إسرائيل هيوم” في وقت سابق، فإن 66% من الإسرائيليين “يريدون من جيشهم اغتيال السنوار أولا قبل أي قيادي آخر لحركة حماس، بينما حلّ محمد الضيف، القائدُ العام لكتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- ثانيًا على قائمة الاغتيالات المرغوب فيها بنسبة 19%.

وفجر الثلاثاء، أعلنت حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الذي قدمته في 14 مارس/آذار الجاري، المتمثل بوقف إطلاق نار شامل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتبادل حقيقي للأسرى.

واتهمت الحركة، إسرائيل بأن ردها في المفاوضات الأخيرة، لم يستجب لأي من المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني، وهي وقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.