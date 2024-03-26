زعيم المعارضة الإسرائيلية: استقالة وزير الطوارئ خطوة أولى نحو حل حكومة نتنياهو

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد استقالة الوزير بحكومة الطوارئ جدعون ساعر، خطوة أولى نحو حل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد في منشور بحسابه عبر منصة إكس “يجب الاستماع جيدا للكلمة التي أدلى بها ساعر وأعلن خلالها استقالته من الحكومة، وانتقد فيها إدارة الحرب بقطاع غزة وتشكيل مجلس الحرب”.

الخطوة الأولى نحو حل الحكومة

وأضاف أن الاستقالة تعتبر “الخطوة الأولى نحو حل الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتعيد التفويض إلى الشعب” في إشارة إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة من أجل من سماهم “المختطفين”، ومن أجل “أمن إسرائيل”.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب “أمل جديد” في مؤتمر صحفي بتل أبيب، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء نتنياهو لضمه إلى مجلس الحرب.

وأوضح أن تمديد المعركة في قطاع غزة أدى إلى تفاقم وضعهم على الساحة السياسية الدولية، بحسب ما قال.

وعن سبب استقالته من الحكومة، قال ساعر “لا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لا أملك، حسب تقديري، إمكانية عملية للتأثير في اتجاه السياسة، أنا ببساطة لا أرى أي فائدة في هذا بعد الآن”.

وقبل نحو عشرة أيام، أعلن ساعر أنه سينسحب من الحكومة إذا لم يضمه نتنياهو إلى مجلس الحرب، لكن الأخير لم يقدم على أي خطوة بهذا الشأن.

وفي 12 مارس/آذار الجاري، أعلن ساعر، إنهاء شراكته السياسية مع الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، وحل تحالف “معسكر الدولة” ليخرج ساعر بمقاعد حزبه الـ4، تاركا حزب غانتس (أزرق أبيض) بـ8 مقاعد.

وساعر هو وزير بلا حقيبة في حكومة الطوارئ التي جرى تشكيلها بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي هذا التطور، في وقت تشنّ فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.