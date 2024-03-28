واشنطن تحثّ إسرائيل على “التحقيق بشفافية” بشأن معاملة مروان البرغوثي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية أثارت مزاعم بشأن إساءة معاملة مروان البرغوثي داخل سجون إسرائيل، وطلبت منها “التحقيق بشكل شامل وشفاف في الادعاءات الموثوق بها”، وأكدت أنه يجب احتجاز السجناء الفلسطينيين في “ظروف كريمة حسبما يتوافق مع القانون الدولي”.

وأفاد أفراد من عائلة البرغوثي أنه منذ الهجمات التي قادتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب اللاحقة على غزة، تعرض البرغوثي للكثير من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك وضعه في الظلام الدامس في الحبس الانفرادي مدة 12 يومًا.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” أن الولايات المتحدة عارضت إطلاق سراح البرغوثي من السجون الإسرائيلية، وسط مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى صفقة رهائن.

ويعد البرغوثي أحد أكثر الشخصيات السياسية شعبية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ويوصف بأنه “نيلسون مانديلا الفلسطيني”. وهو زعيم سابق للجناح العسكري لفتح، اعتقلته القوات الإسرائيلية عام 2002 وحكم عليه بالسجن خمس مرات مدى الحياة لإدانته بخمس تهم بالقتل، من بين تهم أخرى.

ويقضي البرغوثي، أحد القادة الرئيسيين في الانتفاضة الثانية، عقوبته في سجن “مجدو” الإسرائيلي، ويصرّ على أنه غير مرتبط بهجمات على مدنيين إسرائيليين.