محمد نزال: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الاحتلال (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال إن المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل “وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الاحتلال”.

وأضاف نزال في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في الدوحة لم تصل إلى تفاهمات رغم جهود الوسطاء.

وقال القيادي بحركة حماس إن تهديدات نتنياهو باجتياح رفح وجنوب غزة “لا تخيفنا والمقاومة جاهزة لتلقينه درسا جديدا”.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يضلل أسر الأسرى لدى المقاومة والتصعيد العسكري لن يعيدهم”.

وكان نتنياهو قد أوضح في وقت سابق أن جيش الاحتلال سيطر على شمال قطاع غزة ويستعد لدخول رفح، على حد قوله.

وتابع نتنياهو في لقاء مع أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة أنه تم وضع اليد على أصول ومقدرات استراتيجية لحماس، واصفًا إياها بأنها ورقة رابحة يجب التعامل معها بحكمة في المفاوضات، بحسب تعبيره.

وتعهد نتنياهو بإعادة جميع الرهائن لا بعضهم، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الأمر بنفسه.

على صعيد آخر رحب نزال بقرار محكمة العدل الدولية الصادر يم الخميس، الذي دعا إسرائيل إلى ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وخلص نزال إلى القول إن المقاومة لم تقل كلمتها بعد وسترد في الوقت المناسب، مؤكدا أن أي محاولة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب عبر قوات متعددة الجنسيات محكوم عليها بالفشل.